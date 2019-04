MATHIEU, André



À son domicile, le 6 avril 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur André Mathieu, fils de feu madame Marie-Anne Bolduc et de feu monsieur Irénée Mathieu. Il demeurait à Lévis.Ses funérailles seront célébrées lors de la mise en terre au cimetière de Saint-Éphrem de Beauce. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Jules, Réal, Paul, Thérèse, Claire, Jacques et Pierre.