RONDEAU, Micheline



À l'Hôpital Général de Québec, le 12 avril 2019, à l'âge de 84 ans et 2 mois, est décédée madame Micheline Rondeau, épouse de monsieur Gilles Lortie, fille de feu madame Marguerite Tremblay et de feu monsieur Fernand Rondeau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles-Borromée ultérieurement. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Denis (Claudette Bouchard), Nicole (Claude Parent) et Lucie (Peter Landecker); ses petits-enfants : Valérie, Rachel, Laura, Christophe, Sabrina et Sacha; ses arrière-petits-enfants : Jade et Logan; ses frères et ses sœurs : feu Gilles Rondeau (Céline Chabot), André (Hélène Côté), Fernande (feu Marcien Roberge) et Michel (Raymond Bisson), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à tout le personnel du 5e et 2e étage de l'hôpital Général de Québec pour tout le support, les bons soins, et leur grande gentillesse, tendresse et chaleur humaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Téléphone : 418 527-4294,Site web : www.societealzheimerdequebec.com.Des formulaires seront disponibles sur place.