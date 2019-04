OUELLET, Marcelle



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de notre chère Marcelle, qui nous a quittés le 7 avril 2019. Tous ceux qui l'ont côtoyée ont aimé sa gentillesse, sa générosité et sa bonne humeur. Elle nous manquera. Native de L'Isle-aux-Grues, elle était la fille de feu Maria Labrie et de feu Antonio Ouellet. Elle demeurait à Québec et autrefois à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 13h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Cap-St-Ignace. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : Juliette, Gisèle (feu Paul Doiron), Jacqueline (feu Emmanuel Coulombe), Irène (feu Laurent Proulx), feu Thérèse (feu Lauréat Guimont), Albert (Huguette Landry), Rita (Jean-Marc Gagné) et Cécile. Elle laisse également de nombreux neveux et nièces et autres parents. Elle manquera aussi à ses nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de Cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, Chemin Ste-Foy, Québec (Qc) G1V 4G5. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la