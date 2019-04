VEILLEUX, Roland



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 11 avril 2019, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédé monsieur Roland Veilleux, époux de feu madame Charlotte Poulin. Il était le fils de feu madame Maria Poulin et de feu monsieur Athanase Veilleux.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9h à 12h30.L'inhumation se fera au cimetière Beauceville, dans l'intimité, à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants: Louise Veilleux (Jack Tomik), Anne Veilleux (Randy Walker), Côme Veilleux (Elise Lacerte), Chantal Veilleux (Julien Kagabo), Pierre Veilleux (Christine Karuchi); ses petits-enfants: Jason Tomik, Steven Tomik (Veronica Madrabajakis), Maxime Walker (Jane Jungmin), Patrick Walker, Félix Kagabo-Veilleux, Jacob Veilleux, Justine Veilleux, Léo Veilleux, Louis-Charles Veilleux, sa mère Catherine Pelletier et Zarha-Rose Veilleux. Il était le frère de Françoise Veilleux (feu Clément Veilleux), Laurette Veilleux (feu Paulin Bernard), Gabriel Veilleux (Eliette Duval), Yolande Veilleux (feu Marcel Poulin), Hervé Veilleux (Lise Poulin), Jean-Paul Veilleux, feu Gaston Veilleux (Claudette Moisan), feu Benoit Veilleux (Pierrette Bélanger), Roger Veilleux (Francine Toussaint), Gaétane Veilleux (feu Dominique Pouliot). Elle était le beau-frère de feu Jean-Baptiste Poulin (Monique Bérubé), feu Benoit Poulin (feu Fernande Gilbert), feu Grégoire Poulin (Évangeline Roy), feu Gaston Poulin (Mariette Poulin), Claude Poulin (Georgette Veilleux), Lise Poulin de Notre- Dame-des-Pins. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à sa sœur Gaétanne pour son écoute et son aide à la famille, ainsi qu'à Nadine Blanchin et à l'équipe de soins palliatifs du pavillon Notre-Dame de l'hôpital Laval. Vos soins attentionnés et empreints de dévouement ont été pour notre père et nous d'un grand réconfort. Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Téléphone : 418 656-4999 Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.