SAMSON, Marie-Eva Chouinard



Au Centre d'hébergement de Lévis, le 15 avril 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Marie-Eva Chouinard, épouse de feu monsieur René Samson. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Claude, Louise (Gabriel Marchitto) et Jules; ses petits-fils: Mathieu et Guillaume Samson; sa soeur Gemma (Charles-Henri Guay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 4ème étage (Habitations du patrimoine), au Centre d'hébergement de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/). La famille vous accueillera à laà compter de 10h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Mont-Marie, Lévis.