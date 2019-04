PARENT, Lionel



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 5 avril 2019, à l'âge de 84 ans et 2 mois, est décédé monsieur Lionel Parent, époux de dame Thérèse Roy, fils de feu monsieur Henri Parent et de feu madame Christiana Fortin. Né à Giffard, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Réjean (Marie-Claude Blouin), ses petits-fils: Jonathan (Mélina Boucher), Éric (Vanessa Lavoie); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Marie Parent (feu Georges Desrochers), Aline Parent (Lucien Lachance), Mariette Parent (François Desrochers), Pierrette Bédard (feu André Parent), Nicole Fiset (feu Jacques Parent), Claudette Roberge (feu Robert Parent). Il était également le frère et beau-frère de: Jean-Louis Parent (Étienne Côté), Yvette Parent (Roger Caron), Alberta Parent et Roland Parent, tous décédés. Madeleine Roy (feu Paul Lévesque), Louisette Roy, Micheline Roy (feu André Viau), Denis Roy (Margot Labadie) ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.