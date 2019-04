BÉGIN, Gaston



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Etchemins de Lac-Etchemin, le mardi 9 avril 2019, est décédé à l'âge de 82 ans et 2 mois, monsieur Gaston Bégin, époux de madame Noëlle-Ange Champagne. Il était le fils de feu Alfred Bégin et de feu Rose De Lima Bédard. Il demeurait à Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire :vendredi de 19h à 21h30 etde 9h à 10h55 suivi d'Il laisse dans le deuil, outre son épouse Noëlle-Ange Champagne, ses filles : Carole (Rémi Tanguay) et Linda (Claude Mailhot) ainsi que ses petits-enfants : Josie-Ann, William, Nicolas et Rosemarie Bégin-Tanguay. Il était le frère de: feu Yvan (Jeannine Leclerc), Yvette (feu Grégoire Bernard), feu Raymond (Cécile Jacques), feu Marc (Marie-Anna Poulin), Carmel, Laurent et Fernande (feu Gilles Nadeau). De la famille Champagne, il était le beau-frère de : Albéric (Juliette Bernier), Bertrand (Thérèse Gagné), Marie-Marthe (feu Irené Lacroix), Eva-Rose (Réginald Côté), Carmelle (Léandre Beaudoin), Lorraine (Benoit Bellavance), Judith (Philippe Gagnon), Gilles (Line Carrier) et Fabien Champagne (Céline Deschênes) ainsi que feu Richard Bolduc. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CISSS-CA, secteur Etchemins de Lac-Etchemin pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0. Des formulaires seront disponibles au salon.