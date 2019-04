GENOIS, Gilles



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 11 avril 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Gilles Genois, époux de dame Lucille Genois. Il demeurait à Saint- Léonard-de-Portneuf. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale vendredi 19 avril de 19 h à 21 h etde 9 h à 10 h 30,L'inhumation se fera ultérieurement. Outre son épouse Lucille, monsieur Genois laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Véronique Plante), Dany (Annie Genois) et Vincent (Jennie Julien); ses petits- enfants: Mathis, Anabel, Nathan, Maxime, Olivier et Evelyne; ses sœurs: Ghislaine (Guy Genois), Hélène (Robert Beaudoin) et Murielle (Roch Beaupré); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina: feu Maxime (Madeleine Beaumont), feu Fernand, feu Gaston (Irène Hardy), Aline (feu Camilien Moisan), feu Lucienne (feu Robert Côté), feu Arthur (Annette Lamontagne), feu Yvette (feu Georges-Émile Huard), Jacqueline (Jean-Guy Girard), feu Gratien (feu Suzanne Rochette) et Gilles (Odette Martel). Il laisse également dans le deuil la famille Beaulieu ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Gilles est allé rejoindre ses parents Antoinette Paré et Odilon Genois et ses parents d'adoption Jeanne d'Arc Beaulieu et Lucien (Ti-Pit) Genois.