5 budgets familiaux qui faciliteront la vie aux parents

Être parent comporte son lot de petits défis quotidiens. Entre les lunchs à préparer, les factures à payer et les rendez-vous à ne pas manquer, il est facile de perdre la tête!

Pourtant, il suffit souvent d’un peu d’organisation pour que tout roule (presque) comme sur des roulettes.

Investissez dans la tranquillité d’esprit de votre famille en ayant une bonne planification budgétaire.

Plusieurs outils existent pour vous aider à établir et à respecter votre budget. Nous vous suggérons Quicken, You Need A Budget et la calculatrice budgétaire du Gouvernement du Canada.

Au Fonds de solidarité FTQ, on soutient les épargnants non seulement en rendant l'épargne-retraite plus accessible grâce au REER+, mais aussi en aidant les Québécois à y voir plus clair quand on parle d'argent. Pour des trucs et astuces pour mieux comprendre vos finances, rendez-vous sur le site du Fonds de solidarité FTQ.

