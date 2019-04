LECLERC, Carole



À la Maison Michel-Sarrazin, le 12 avril 2019, à l'âge de 67 ans et 10 mois, est décédée madame Carole Leclerc, épouse de monsieur Augustyn Ménard, fille de madame Simone St-Hilaire et de feu monsieur Marcel Leclerc. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 16h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Olivier (Mélissa Kirouac) et Camille (Guillaume Cyr); ses petits- enfants: Christopher, Charlie et Raphaëlle; ses frère et ses sœurs: Jean-Marc (feu Lise Ouellet), Claude (Ewa Landgren), feu Louise, Guylaine (Marc Fortier), Linda; sa belle-sœur Louise Lefebvre; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ménard: Marthe (Camil Martel), Reiny (Gerry Desbiens), Norma (feu André Doucet), Marie-Andrée, feu Dan (Lise Loubert), feu Yves (Florence Brassard), feu Mivile (Carment Potvin), feu Dominic (Andrée Dionne), feu Majoric (Marthe Pelletier); ses neveux et nièces; ses petits-neveux et petites-nièces; ses cousins et cousines; ses amis du Bart; ses compagnes de travail; ses amis Jeune-Chambre; ses amis du recensement ; ses amis de longue date ; les amis de ses enfants. Un immense merci à toute l'équipe d'hémato-oncologie du 8ième étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les précieux soins prodigués avec gentillesse et compassion à Carole, aux médecins spécialistes, au personnel pivot, au personnel infirmier et au personnel de soutien. Votre travail et efforts coordonnés pour sauver des vies est admirable et apprécié. Depuis environ quatre ans d'expérience comme usager, de suivi médical pour Carole, de visites, d'hospitalisations répétées à l'Unité d'Oncologie de Québec, on vous décerne une note parfaite. Un immense merci aussi à toute l'équipe de soins palliatifs du 4ième étage de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour votre approche humaine, votre écoute et vos bons soins. Merci à la Maison Michel Sarrazin d'exister. Doublement merci, pour l'humanité incroyable des médecins, du personnel infirmier qualifié, des travailleurs sociaux si attentifs dans ces moments difficiles, et enfin, des bénévoles. Sans tout ce monde, il n'y aurait pas d'anges à la Maison Michel Sarrazin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - département d'Hémato-Oncologie: 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Tél: 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.ca ou à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Qc Tél: 418 687-6084 Courriel: fondation@michel-sarrazin.ca Site web: www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.