SIMARD, Stéphane



À son domicile, le 31 mars 2019, à l'âge de 53 ans, est décédé monsieur Stéphane Simard, fils de feu monsieur Léonard Simard et de feu dame Marguerite Arsenault. Il demeurait à St-Basile.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, son fils Mathieu (Carolane Fortin), la mère de Mathieu: Lyne Maisonneuve; ses frères et sœurs: Michel (Line Côté), Linda, France (Dave Frobel) et Luc ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666, www.cancer.ca.