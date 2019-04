PÉPIN, Lison



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 14 avril 2019, à l'âge de 54 ans et 7 mois, est décédée d'une leucémie myéloïde aiguë, Lison Pépin fille tendrement aimée de toute la famille. Elle était la fille de Janyne Mottard et de feu Léo Pépin. Elle demeurait à Pont-Rouge. Outre sa mère, elle laisse dans le deuil son beau-père Martin Germain, son fils qu'elle aimait tant Mathieu Pépin-Robitaille et le père de son fils Alain Robitaille; ses frères et sœurs : Lucie Plamondon (Robert Gagnon), Mario Plamondon (Annie Vachon, Nicole Boivin), Diane Plamondon (Daniel Baril), feu Réal Plamondon, Gilles Plamondon (Michèle Nantel), Lynda Pépin (Mikaël Hayt) et Chantale Pépin; son filleul Daniel Gagnon et ses amis de la Roseraie dont Pierre Bergeron. Elle laisse également dans le deuil beaucoup de neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que ses tantes Annette, Cécile et Simone Mottard et plusieurs ami(e)s. Un énorme merci à ses deux sœurs Lucie Plamondon et Lynda Pépin qui ont été pour elle d'un énorme support physiquement et moralement. Remerciements au Dr Larochelle du 8ième étage, au Dre Tremblay du 4ième étage et au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 9h à 12h.