TRACHY, Monique Labbé



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Monique Labbé, épouse de M. Roger Trachy, survenu le 10 avril 2019 à l'âge de 85 ans. Elle était la fille de feu M. Jules-Émile Labbé et de feu Mme Marie-Ange Perreault. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera:vendredi le 19 avril 2019 de 14h à 16h, samedi le 20 avril 2019 de 9h à 10h45.Elle laisse dans le deuil outre son époux Roger, ses enfants : Manon, feu Doreen (Philip Rousseau) et Steve (Annie Doire); ses petits-enfants : Émily Rousseau (Yanick Dastou), Nelson, Chelsea et Francis Trachy; ses frères et sœurs : Jeanne (feu Marcel Giguère), Annette (feu Germain Lachance), feu Florence (feu Jean-Rock Ferland), feu Françoise (feu Benoît Vachon), Lucille (feu Bernard St-Cyr), René (Ginette Mercier), Olivette (feu Yvon Lemieux), Maurice (Francine Turcotte), feu Ginette (Jacques Flamand), Marcel (Denise Grenier) et Guy (Anne St-Laurent); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Donat (feu Lucienne Bastien), feu Aldéi (Rose Vallée), Yvette (feu Germain Vallée), Alyne (Laurent Lehoux), feu Georges (Janet Carbonneau), feu Clément, Lise et Célyne. Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Des dons à la paroisse Ste-Mère de Jésus (Église de Sainte-Marie) seraient appréciés