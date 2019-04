BÉRUBÉ, Gilles



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 4 avril 2019, à l'âge de 78 ans et 6 mois, est décédé monsieur Gilles Bérubé, époux de madame Brigitte Gagné, fils de feu madame Simone Guimont et de feu monsieur Emile Bérubé. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu et la disposition des cendres se fera en toute intimité avec sa famille proche. Il laisse dans le deuil outre son épouse, Brigitte Gagné, ses enfants: Martin (Michèle) et Michel; ses petits- enfants: Anthony, Daniel et Neale; sa sœur et son frère Ginette et Marcel (Pauline); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagné: Lyse (Gordon), Louis et Robert (Micheline), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, téléphone: 418 657-5334, site web: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.