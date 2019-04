AUDET, Thérèse Aubé



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 13 avril 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Thérèse Aubé, épouse de feu Léopold Audet, fille de feu Léo Aubé et de feu Alice Roy. Elle demeurait à Saint-Anselme. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marcel (Anna Blair), Bernard (Paule Baillargeon), Johane (Paul Giguère), Eddy (Nancy D'Auteuil) et Robert; ses petits-enfants: Iannick (Julie Vachon), Marjorie, Catherine (Ludovick O'Farrell), Amélie, Camille, Maxime (Amélie Soucy), Audrey (Sébastien Gaudreau); ses arrière-petits-fils: Malik et Émile; ses frères et soeurs: feu Donat (feu Alice Allen), Adrien (Odette Côté), Yvonne (feu Raymond Chabot), feu Gisèle (feu Jacques Lacasse), feu Gaétanne, Marie-Jeanne, Dorys, Marcel (Evelyne Bilodeau), feu Yolande (Yvon Poulin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Audet: feu Lauréat (Pauline Catellier), Jeannette (feu Jacques Lemieux), feu Benoît (Laurette Tardif), feu Raymond (feu Jeannine Bourassa), feu Donald (Réjeanne Brochu), feu Antoine (feu Pierrette Mercier), Guy (Lorrette Gosselin), Rachèle (feu Jean-Luc Giguère) et Monique; ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Les enfants désirent remercier tout le personnel soignant de la Maison des soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison des soins palliatifs du Littoral, https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/. La famille vous accueillera au salonà compter de 10h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au Cimetière de Saint-Anselme.