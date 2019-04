GOUPIL, Rose-Hélène



À la Résidence Les Marronniers, le 11 avril 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Rose-Hélène Goupil, épouse de feu monsieur Emile Marier, fille de feu madame Rosalie Laflamme et de feu monsieur Adélard Goupil. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses fils: Serge (Sylvie Pruneau) et Bruno; ses petits- enfants: Francis, Geneviève, André, Émilie et Roseline; ses arrière-petits-enfants: Olivier et Antoine; ses frères et sœurs: Marie-Louise (feu Maurice Labrecque), Louis (Carmelle Brochu), Léopold (Suzanne Lavertu); Gemma (Henri-Paul Roy) et Denis (Louise Bégin); son beau-frère Antonio Bissonnette (feu Rita); ainsi que ses nombreux neveux et nièces. Elle rejoint son fils Réjean ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Émilien (feu Madeleine Picard), feu Armand (Jeanne D'Arc Breton), feu Jeanne d'Arc, feu Adélard (feu Diane Larochelle) et feu Jean-Guy (feu Lauréanne Tanguay). La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 12h à 16h.La mise en terre suivra au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone : 418 835-7188, www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.