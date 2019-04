LABRECQUE, Michelle Fortin



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 4 avril 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Michelle Fortin, épouse de feu monsieur Michel Labrecque, fille de feu madame Lucienne Ferland et de feu monsieur Joseph Lapointe-Fortin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Eric (Sylvie Bourassa); son petit-fils adoré Tommy; ses frères et ses sœurs: Réal (Marie Dumontier), Claire, Jacques (Francine Tanguay), Pierre (Louisette Fortin), Claudette (Claude Perreault); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Labrecque ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Elle est allée rejoindre son grand ami Charles Bolster. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9h30 à 12h.La famille remercie très sincèrement le personnel soignant du CLSC La Source et du Centre d'hébergement Charlesbourg, pour la qualité des soins prodigués avec amour et professionnalisme, ainsi que les bénévoles, qui entourent les résidents d'une grande joie et de respect, spécialement la docteure madame Mélanie Fortin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg, 7150, boulevard Cloutier, Québec, Québec Téléphone : 418 628-0456. Des formulaires seront disponibles sur place.