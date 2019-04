CHAMPAGNE, Lily Veilleux



À l'Hôpital Queen Elizabeth II de Halifax, le 24 janvier 2019, à l'âge de 86 ans et 9 mois, est décédée dame Lily Champagne, fille de feu monsieur Laurier Veilleux et de feu dame Alma Poirier. Elle demeurait à Halifax (Nouvelle-Ecosse). Nous nous rappellerons son courage, sa grande générosité, sa joie de vivre et son sens de l'aventure. Employée émérite de la Banque CIBC, Lily a eu l'opportunité de vivre une vie professionnelle marquante et inoubliable. La côtoyer fut enrichissant et inspirant pour plusieurs de nous. Que son âme repose en paix pour l'éternité.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Andréanne Champagne (Dave MacNeill), son petit-fils Samuel Champagne Turcotte, sa sœur Lina (Jean-Paul Duchesne), sa filleule Susie Champagne, son filleul Marco Champagne, son époux (feu Grégoire Champagne); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Champagne: feu Jean-Paul (feu Suzette Bourque), Trefflé (feu Doris Pearson), Marie (feu Pierre Kerzérho), feu Alice (feu Robert Roy), Raymond (Lucette Lagueux) et Jean-Guy (Pauline Labbé) ainsi que ses cousins, cousines, collègues et ami(es). Elle était également la sœur de: feu Wilfrid (feu Lucienne Poulin, feu Carmen Dawson), feu Léo, feu Jeannine et feu l'Abbé Jacques-André Veilleux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Health Sciences Center Foundation (QEII), tél.: 902-334-1546 ou info@qe2foundation.ca.