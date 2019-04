RUBIO, Jocelyne Belley



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 18 janvier 2019, à l'âge de 57 ans, Jocelyne est allée rejoindre son père et bercer Jayden son petit-fils. Elle est partie avec l'amour de son mari Richard Rubio et de son fils Jérôme. Fille de madame Laurette Dugas et de feu monsieur Maurice Belley. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 8h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de St-Siméon. Outre son époux Richard; elle laisse dans le deuil son fils Jérôme; sa belle-fille Marie-Célyne; son frère Martin, plusieurs oncles et tantes, cousins et cousines, autres parents des familles Belley et Rubio, ainsi que de nombreux ami(e)s. La famille remercie très sincèrement, le personnel du Centre d'Hébergement de Charlesbourg, pour les bons soins qu'elle a reçus en fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg (unité des soins palliatifs), 7150, boulevard Cloutier, Québec, Québec, téléphone : 418 628-0456. Des formulaires seront disponibles sur place.