GAGNON, Cécile



À l'Hôpital de Montmagny, le 13 avril 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Cécile Gagnon, épouse de feu monsieur Ernest Blais. Elle était la fille de feu monsieur Zéphirin Gagnon et de feu dame Marie-Stella Jean. Elle demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à lale lundi 22 avril 2019 de 19h à 21h et mardi, jour des funérailles, à compter de 9h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Roland (feu Yvette Boucher), René, feu Léon, Fernande (Eugène Vigneault), Claude (Louise Turgeon), Monique (feu Jean-Pierre Langlois), Madeleine (feu Philippe Gagnon), Rose-Marie (Gérald Asselin), feu Michel, Joseph (Danielle Simard), Diane (Allan Kilgour); ses nombreux petits-enfants et arrière-petits- enfants. Elle laisse également dans le deuil: ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Gagnon et Blais, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Résidence à la Croisée du Bonheur pour son séjour et au personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la