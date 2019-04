BÉLANGER, Hermel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 mars 2019, à l'âge de 78 ans et 9 mois, est décédé monsieur Hermel Bélanger, époux de madame Lise Campagna. Il était le fils de feu monsieur Gérard Bélanger et de feu dame Marie Morin. Il demeurait depuis deux ans à Lévis, mais a vécu la majeure partie de sa vie à Cap-St-Ignace. La famille recevra les condoléances à la salle commémorative duà compter de 12h.suivi de la mise en niche au Columbarium Laurent Normand. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise, ses enfants: Stéphane Bélanger (Chantal Desrosiers), Sonia Bélanger, Lana Caron (Jeffrey Jobin), Sophie Caron (Pascal Thibault), Karine Caron, Mélanie Caron (Patrick Chouinard); ses petits-enfants: Alexandre Bélanger, Mégane Bélanger, Maxime Bélanger, Emmanuelle Caron (Vincent Paré), Warren Thibault (Carol-Anne Guignard), Antony Jobin; ses frères et sœurs: feu Dominique, feu Valère, Olivette (Maurice Giasson), feu Laurent (feu Céline Dion), Rollande (Jean-Claude Leblanc), Jean-Noël (feu Patricia Bernier), feu Germain (Micheline Marois, Solange (feu Paul-Eugène Coulombe), feu Jean-Yves et feu Jean-Louis, Jeanne-Mance, Gaétan (Corinne Leblanc), Marjolaine (Laval Turgeon), Louise (Raymond Guimont); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Campagna: Thérèse (Jean-Guy Ouellet), feu Marcel (Denise Vézina), Paul-Émile (Denise Fiset), Simone (feu Laurent Simard), Joseph, Marguerite (Normand Corriveau), Yvonne (Jean Corriveau), Jean-Marie (Andrée Charland), Rémy; ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'urgence et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi que l'équipe des soins à domicile du CLSC de Lévis pour l'accompagnement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la