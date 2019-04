BERNIER, André (Ti-Coune)



Au Centre d'Hébergement de Sainte-Perpétue, le 16 avril 2019, à l'âge de 81 ans et 5 mois, est décédé monsieur André Bernier (Ti-Coune). Fils de feu dame Léontine Boutin et de feu monsieur Arthur Bernier, il demeurait à Saint-Marcel, comté de L'Islet. Il était le père de: Guy (Carole Cantin), Jacinthe (Normand Boutin), feu Lyne, feu Hélène, Steeve (Julie Mercier) et Karine (Alain Kirouac). Sont également affectés par son départ ses petits-enfants : Véronique, Vanessa, Mélissa, Maude, Alexandre, Guyaume, Olivier, Andrée, Justine, Benoit et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Coralhie, Lucas, Rosalie, Mathilde, Elodie, Edouard et Alexia. Il était le frère de : Armand (Pit) (Jeanne D'Arc Hottote). Il rejoint également ses frères et sœurs qui l'ont précédé et laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant du Centre d'Hébergement de Sainte-Perpétue pour la qualité des soins, leur professionnalisme et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, Boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront auà compter de 12h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la maison funéraire