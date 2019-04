VIEN, Christian



Entouré de l'amour des siens, à sa résidence de St-Gervais-de-Bellechasse, le 9 avril 2019, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Christian Vien, fils de feu monsieur Roger Vien et feu dame Lucille Roy. Il demeurait à St-Gervais-de-Bellechasse autrefois de St-Henri. La famille accueillera parent et amis à lade 12h à 14h ensuite il y auraIl laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Gabriel et Sarah-Jeanne Vien; son amie Danielle Beaudoin et la mère de ses enfants Brigitte Dutil; ses frères et sœurs : feu Réjean Vien, Dominique (Élise), Guylaine (Daniel), Maryse (Martin), Marco (Caroline), Sébastien, ainsi que plusieurs neveux et nièces, oncles, tantes, cousins et cousines et ses amis membres du groupe A-A. La famille remercie tout spécialement le personnel du CLSC de Bellechasse (St-Lazare) et le docteur Beaudoin et Côté de St-Henri pour tous les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer 1040 avenue belvédère, bureau 214 Québec (Québec), G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à la salle Rivière-Etchemin de St-Henri. La direction des funérailles a été confiée à la