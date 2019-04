PRUNEAU, Eva



À l'Hôpital de Montmagny, le 6 avril 2019, à l'âge de 77 ans et 11 mois, est décédée madame Eva Pruneau conjointe de feu monsieur Réjean Boulet, demeurant à Montmagny. Ayant habité autrefois à Saint-Aubert de L'Islet, elle était la fille de feu dame Jeanne Robichaud et de feu monsieur Amédée Pruneau. Elle laisse dans le deuil, son frère Ghislain (Nicole Carrier), son neveu Eric (Marie-Hélène Labbé); les enfants de monsieur Réjean Boulet: Lynda (Marc Brochu) et Martin Boulet (Sonia Boulet) ainsi que leurs enfants. Sont aussi affectés par son départ, les membres des familles Boulet et Poirier, ainsi que plusieurs cousins et cousines, autres parents et de très chères amies. De sincères remerciements sont adressés au personnel des Habitations Mgr Deschênes, au Dre Annie Mercier ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leurs attentions, leur dévouement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8 ou à la Fondation de La Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 2K2. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 19 avril de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h30.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de St-Aubert de L'Islet.