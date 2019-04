FRASER, Thérèse Deslauriers



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 décembre dernier, à l'âge de 77 ans, est décédée Madame Thérèse Deslauriers, épouse de feu Yvon Fraser. Elle était la fille de feu Numa Deslauriers et de feu Yvonne Gaumont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Thérèsa Stefancik), Martine (son ami Marcel), Katie (son amie Johanne) et Nancy (son ami Alexandre); ses petits-enfants: Patrick (Marie-Élyse), Audrey, Gabrielle, Caleb (Lea Anne), Patricia et Marc-Antoine (son amie Mégane); ses six arrière-petits-enfants; sa soeur Françoise, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Jean-Guy (Jeannine Duchesneau), Raymond (feu Ghislaine St-Onge), feu Jean-Marie (Raymonde Labbé), Marcel (feu Jacqueline Beaulieu), feu Roland (Jeannine Poudrier), Nicolas (Pierrette Langlois), Normand (son amie Georgette Bureau), René (son amie), Solange (feu Gratien Douville), Estelle (Normand Dubois), ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 13h.La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du cœur et de l'AVC (4715, avenue des Replats, bureau 261 Québec (Québec) G2J 1B8).