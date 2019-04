GINGRAS, Roméo



Au CHSLD de Charny, le 4 avril 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Roméo Gingras, époux de feu madame Mance Bolduc, fils de feu monsieur Aimé Gingras et de feu madame Marianne Demers. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Il laisse dans le deuil ses enfants: Antonin (Lise), Denis (Marielle), Suzanne (Denis) et Yvon (Céline); sa soeur madame Florence Gingras; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bolduc: frère J.Marie, Jacqueline (Lucien), Colette (feu Lucien), François (feu Raymonde); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, voisins et amis de la famille ainsi que de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants vivent ce deuil. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs: Marie, Charles-Eugène, Noël, Georges, Robert, Louis-Aimé, Thérèse, Rose-Aimé, Lucille et Jeannette.Merci à tout le personnel du CHSLD de Charny pour ses deux belles années où il a vécu heureux, avec de bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. https://pq.poumon.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera auà compter de 10h.L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Nicolas, à une date ultérieure.