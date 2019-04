ROY, Suzanne Gagnon



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 7 avril 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée paisiblement et entourée de sa famille, dame Suzanne Gagnon, fille de feu dame Irène Poirier et de feu monsieur Gérard Gagnon. Elle était l'épouse de feu monsieur Fernand Roy. Elle demeurait à Charlesbourg.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Pierre St-Onge), Josée (Denis Côté) et Martin (Chantal Desaulniers); ses petits-enfants: Jason (Geneviève), Michaël, Nicolas, Alexandre, Sébastien (Sophia), Juliette, Charlotte et par alliance Amélie (Patrick) et Gabriel (Caroline). Elle était la sœur de feu Florian (Lise), feu Gisèle (feu Claude), Lise (Michel) et Diane (Jean-Paul). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial pour vos précieuses visites tout au long de sa maladie: Diane, Jean-Paul, Yvonne, Jacqueline et Nancy. La famille tient à remercier tout le personnel du 3ième étage de l'unité A-300 du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.