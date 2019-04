GAUDREAULT, Pierre



À l'Hôpital Enfant-Jésus de Québec, le 17 mars 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur Pierre Gaudreault (Avocat). Il était le fils de feu madame Georgette Lavoie et de feu Monsieur Édouard Gaudreault. Il demeurait à La Malbaie. La famille vous accueillera pouret l'inhumation se fera au cimetière de Baie-St-Paul à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil sa conjointe Ghislaine Tremblay, sa sœur Jacqueline, son frère le Père Yves (Missionnaire d'Afrique), ses enfants : Nicolas (Marie Girard) et Nathalie (Mario Côté), ses petits-enfants : Anne-Sophie et Tristan Côté, sa belle-sœur de la famille Gaudreault Annette Légaré, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). Il est allé rejoindre son frère, ses sœurs et leurs conjoints décédés: Jean, Huguette (Gérard Desbiens), Madeleine (Victor Labrecque) et Lise (Bertrand Lacombe). La famille tient à remercier tout le personnel du Centre Hospitalier de La Malbaie et de l'Enfant-Jésus de Québec pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Fondation du Centre Hospitalier de La Malbaie, formulaires disponibles à l'église ou en ligne au : www.fondationchlamalbaie.org Les funérailles seront dirigées par