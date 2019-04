LABRECQUE, Lisette



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus de Québec, le 11 avril 2019, est décédée à l'âge de 58 ans et 11 mois, madame Lisette Labrecque épouse de feu monsieur Guy Lacourse, fille de feu Georges Labrecque et de feu Marie-Anne Roy. Elle demeurait à Québec, native de Saint-Nérée de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.sous la direction de laLes cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint- Nérée. Elle laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: Jean-Guy (Lise Comeau), Raynald (Lucie Labrecque), René (Fancine Chabot) et Lorraine. De la famille Lacourse, elle était la belle-sœur de: Claude (feu Suzanne Robichaud), Marie-Louise, feu Maurice, Gisèle et Diane (Pierre Laberge). Elle laisse également dans le deuil ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté de Saint-Nérée) 2141, rue Principale, local 124 Saint-Nérée (Québec) G0R 3V0. La direction des funérailles a été confiée à la