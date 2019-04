BOUCHARD, Denis



À son domicile, le 3 avril 2019, à l'âge de 65 ans et 11 mois, est décédé monsieur Denis Bouchard, époux de feu dame Micheline Doucet, fils de feu Joseph Bouchard et de feu Fernande Bouchard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses trois belles-filles: Nancy Fortier (Benoit Dumais), Sonia Bernier (Russell Bash) et Chantal Bernier (Denis Bureau); ses frères et sœurs: feu Claudette (Robert Paradis), Roger (Nicole Simard), Hélène (Michel Lachance). Il était le frère de feu Jean-Guy (Claudette Gagné), feu Clément (Claire Giroux), feu Raymond (Gisèle Marcoux). Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 245, rue Soumande, Bureau 202, Québec QC G1M 3H6.