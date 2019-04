PELLETIER, Lise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 avril 2019, à l'âge de 72 ans et 5 mois, est décédée madame Lise Pelletier, épouse de monsieur André Poulin, fille de feu madame Cécile (Sylvina) Chouinard et de feu monsieur André Pelletier. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Eric, Sonia, Patrick (Sylvie Roy) et Vicki; ses petits-enfants: Lisa, Lucas, Keaven, Dany, David, Maxim, Marie-Anna et ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Réjeanne (feu Georges Gallant), Claire d'Assise, Jean-Marie (Jocelyne Larivière), Marie-Andrée, Mariette (Jean-Ernest Moulin), Estelle, Jascynthe (Gaétan Forgues); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poulin: Gaston, Nicole (Adrien Forgues), Réal, Claude, Gabrielle, Hélène, Denis (Françoise Fournier), Sylvie, ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Remerciements au personnel des départements de la dialyse et de l'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (service de dialyse ou de l'oncologie), téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.