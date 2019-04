BOURBEAU, Yvan



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 9 avril 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé entouré des siens monsieur Yvan Bourbeau, époux de dame Agnès Garneau. Né à Boischatel, le 15 juillet 1928, il était le fils de feu dame Cécile Grenier et de feu monsieur Irénée Bourbeau. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Boischatel à une date ultérieure. Outre son épouse Agnès, monsieur Bourbeau laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Claude, Éric (Josée Savoie), François (Nancy Paré), Patrice (Sabrina Gauthier); ses petits- enfants: Louis-Philippe (Marie-Pier), Charles (Alexandrine), William-Ludovic (Marieanick), Mégane-Amélie, Jesse- Thomas, Adèle, Romy; ses arrière-petits-enfants: Arielle, Mahée; sa belle-sœur Bibiane Tremblay (feu Guy Bourbeau); ses neveux: Pierre et Louis Bourbeau ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Yvan était également le beau-frère de feu Valmont Garneau (feu Simone Morin). La famille remercie spécialement l'équipe du 5B de l'Hôpital St-François d'Assise et du CLSC Québec Nord pour la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de