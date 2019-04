Communauté métropolitaine de Québec: adoption formelle d’une déclaration environnementale

La communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a formellement adopté, jeudi, une «Déclaration pour la préservation d’un environnement climatique propice au développement de son territoire».

Un budget de 40 000$ a également été voté pour la création d’un comité de travail et pour l’organisation d’une «journée de réflexion», à l’automne 2019, portant sur cet enjeu.

L’automne dernier, le maire Labeaume avait promis que la Ville allait publier une déclaration à saveur environnementale. «Ça va être non seulement une déclaration politique, mais une synthèse de nos plans et de ce qu’on prévoit faire dans les prochaines années pour améliorer l’environnement», disait-il en novembre 2018.

Dans la déclaration adoptée jeudi, la CMQ «reconnaît l’état d’urgence climatique et s’engage ainsi à mettre en place, en 2019, une journée de réflexion et d’échanges, laquelle pourrait jeter les bases pour l’élaboration d’une éventuelle stratégie métropolitaine sur la réduction des GES (Gaz à effet de serre)».

Cette journée de réflexion, dont la date n’a pas encore été fixée, a pour principal but de «permettre une concertation à l’échelle métropolitaine dans le processus de lutte aux émissions de GES et cibler des objectifs atteignables et bénéfiques pour la collectivité à court, moyen et long terme», indique-t-on.