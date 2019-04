Congédiement de Louis Robert: le président des Producteurs de grains quitte le CEROM

Directement visé par les révélations du lanceur d’alerte Louis Robert, le président des Producteurs de grains du Québec, Christian Overbeek, a quitté hier ses fonctions à la tête du Centre de recherche sur les grains (CÉROM), a annoncé le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne.

Dans le cadre de l’étude des crédits de son ministère, le ministre a été questionné par l’opposition libérale sur la présence de cet important lobbyiste au poste de président du conseil d’administration d’un centre de recherche financé à 68 % par des fonds publics.

«Madame la députée, je serais certainement très mal à l’aise avec ça. C’est pour ça que depuis hier soir, suite à l’Assemblée annuelle du CÉROM, le président actuel des Producteurs de grain n’est plus président du CÉROM, mais non plus n’est plus membre du conseil d’administration du CÉROM», a déclaré le ministre en réponse aux questions de la porte-parole libérale en matière d’agriculture, Marie Montpetit.

Christian Overbeek était au cœur des accusations d’ingérence de l’industrie privée dans la recherche publique sur les pesticides.

