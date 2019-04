BLAZER, Tamara



Au CHSLD Le Faubourg, le 12 avril 2019, à l'âge de 65 ans, est décédée dame Tamara Blazer, fille de feu Ivan Ivanov et de feu Anna Nisselevna Blazer. Elle demeurait à Québec.de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Vadim Grebeniuk (Mélanie Gagné) et Christine Carbonneau (Steven Szabolcsi); ses petits-enfants : Malina, Sacha, Elsa, Léa et Milan; son frère Tolik Blazer (Lily Blazer) et sa soeur Luba Blazer; son neveu Lev Olevson (Luda Olevson); ses petits-neveux : David, Dunn et Darren Olevson et autres membres de la famille et amis, plus particulièrement Véronique Gauvin. Elle est allée rejoindre ses parents et son frère Boris Blazer. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD Le Faubourg pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.