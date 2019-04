GINGRAS, Roger



" Quand la préparation eut refroidi, le moine et le jeune homme regardèrent avec émerveillement: le métal avait séché tout autour de la paroi interne du récipient, mais ce n'était plus du plomb. C'était de l'or. " (L'Alchimiste).Cher papa cette passion pour les métaux c'est ton père Paul-Émile qui te l'a transmise, ce dernier ayant été orfèvre de métier. Et que dire de ta passion pour les arts les sciences et surtout l'astronomie. Nous allons nous en souvenir de la date de ton départ pour le ciel, car pour la première fois en ce mercredi 10 avril le trou noir super massif débusqué au centre de la galaxie M87 situé à 50 millions d'années-lumière a été photographié. Maintenant cher Roger va rejoindre l'étoile de ta belle Louise. Tu sauras comment la trouver. Elle scintillera juste pour toi. Et nous tous dès la brunante nous verrons dorénavant deux étoiles briller et valser dans le firmament.À l'Hôtel-Dieu de Lévis le 10 avril 2019 est décédé monsieur Roger Gingras époux de feu Louise Bisson, fils de feu dame Maria Paquet et de feu monsieur Paul-Émile Gingras. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses trois filles: Hélène (Gérald Lambert) Céline et Danny-Elle (Pascal Fournier) et son unique petit-fils Félix-Nicholas, son frère Lucien (feu Claire Bégin), feu sa sœur Jeanne, feu ses frères Laurent et André, de nombreux parents ainsi que les amis du Jazz de Lévis et artistes particulièrement ceux du jeudi matin au café Krieghoff. À sa demande il y aura une cérémonie privée. Nous tenons à souligner le dévouement du Docteur Claude Gingras et de son épouse Claire Fortier ainsi que les très bons soins des Docteur Simon Desmeules et Docteur Sébastien Savard néphrologues, le Docteur Dominique Deschênes pneumologue et le Docteur Raymond Bourdage gastroentérologue. Un immense merci aux membres du personnel de l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement auprès de notre père et de nous. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone : 418 835-7188, courriel : info@fhdl.ca, site web : www.fhdl.ca