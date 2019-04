Huguette Tremblay



Au cours de son voyage est décédée à Paris, le 26 février à l'âge de 86 ans dame Huguette Tremblay co-fondatrice du Camping des Chutes Fraser inc. Épouse de feu Paul-Eugène Néron, fille de feu dame Gertrude Cauchon et de feu monsieur Gérard Tremblay (Eucher). Elle demeurait à La Malbaie.La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance auxvendredi le 19 avril de 13h30 à 16h30 et de 19h à 22h,de 9h à 10h20, suivi duet l'inhumation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieure.Notre mère laisse dans le deuil ses enfants : Doris, Michel (Sylvie Harvey), Guylaine (Jean-Marc Côté) et Danielle (Bernard Morin), ses petits-enfants : Jean-Robert, Marie-Sophie, Mélissa, Louis-Charles, Jean-Michel et Marielle Néron, Andréanne, Alexandra, Myriam et François Breton, Frédérique Morin, ainsi que ses 15 arrière-petits-enfants, ses amis de toujours Carole et Eugène Lord, ainsi que Aurore Girard, ses frères et sœurs : Magella (Pierrette Jean), Étiennette (feu Gilles Bélanger), Réjane (feu Jacques Boulianne), Géralda (Sylvain Tousignant), Murray (Michelle Belley), Errold (Suzanne Guay), feu Alain (Nicole Tremblay); ses beaux-frères et sa belle-sœur : Rosaire Néron (Cécile Belley), Marie Néron (feu Jean-Paul Villeneuve) et Pierre Lajoie (feu Monique Néron), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs : Rachel (Alphonse Rochefort), Réginald (Jeanne D'Arc Savard), Nicole (Jean Dufour), Conrad, sa belle-sœur et son beau-frère : Madeleine (Victor Harvey) et Charles-Edouard (Lucienne Bhérer).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des donsà La fondation du Centre Hospitalier de La Malbaieou à la Fabrique St-Laurent-de-Charlevoix Communauté St-Étienne, formulaires disponibles au salon.Les funérailles seront dirigées par