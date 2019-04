BOUCHARD, Réjean



À son domicile, le 5 avril 2019, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Réjean Bouchard, employé depuis 40 ans à l'usine de papier Stadacona. Né à Ste-Anne-de-Beaupré, le 11 août 1959, il était le fils de feu dame Agnès Guérin et de feu monsieur Jean-Marc Bouchard. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 15 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Beaupré à une date ultérieure. Monsieur Bouchard laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: France, Mario (Johanne Tremblay), Dany (Frédéric Bois), Caroline (André Lacombe); ses filleuls: Stéphane Beaulieu, Mathieu Bouchard; ses ami(e)s: Louise Giguère, Michel Grenier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. Réjean était également le frère de feu Guylaine et de feu Linda. Les funérailles sont sous la direction de