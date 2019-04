AUDET, Gertrude Simard



Au CHSLD Sainte-Marie, Beauce, le 4 avril 2019, à l'âge de 91 ans et 10 mois, est décédée dame Gertrude Simard Audet, épouse de feu Adélard Audet. Elle demeurait à Sainte-Marie.La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi le 19 avril de 19 h à 21 h 30, samedi, jour des funérailles à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Réjeanne Vachon), Réal (Linda Poulin) et Roger (Lucie Boulet); ses petits- enfants: Jocelyn, Richard, Audrey et Jessica Audet, Maxime Audet; ses 9 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Aurore (feu Philippe Rhéaume), feu Germaine (feu Edouard Henri), feu Eugène (Louise Langevin) et Hélène (feu Edouard Vachon). Elle était la belle-sœur de feu Alphonse (feu Yvonne Aubert), feu Welly (feu Fernande Hamel), feu Anne-Marie (feu Adrien Vaillancourt), feu Rose-Aimée (feu Charles-Edouard Messier), feu Alma (feu Alphonse Paquet), feu Hector (feu Irène Goulet), feu Sr. Laura, feu Alberta, feu Lucien (feu Rita Hamel), Alice (feu Jean-Baptiste Goulet). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier la Dre Vanessa Quesnel et tout le personnel du CHSLD Sainte-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (C.P. 1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4): www.alzheimerchap.qc.ca ou à la Fabrique Sainte-Mère de Jésus (Sainte-Marie).