BEAULÉ, Claire Chabot



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 12 avril 2019, à l'âge de 93 ans et 6 mois, est décédée madame Claire Chabot, épouse de feu monsieur Paul-Eugène Beaulé, fille de feu madame Germaine Dionne et de feu monsieur André Chabot. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.La famille recevra vos condoléances à compter de 12h le jour-même. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière St-Edmond-de-Stoneham, où elle rejoindra son époux. Elle laisse dans le deuil ses enfant: Luc (Sophie Ouellet), Claude (Danièle Dumas), Sylvie (René Gervais) et Louis (Isabelle Dufour); ses petits- enfants: Thomas et Maelle Gervais, Audrey Beaulé, Marie et Geneviève Beaulé, Catherine Thiboutot, Vincent Boivin ainsi que leurs conjoints et conjointes. Elle était la sœur de: feu Marcel (Françoise Bélanger), Pauline s.s.c.m., Renée, Hélène (feu Réal Cimon), feu Jean (feu Margot Poitras), Philippe (Jacqueline Thibault), feu Jacques, Robert, Denis (Rachel Chrétien), Gilles (Lucie Giguère). Elle était la belle-sœur de l'abbé Jacques Beaulé et feu Magella Beaulé (feu Aline Ouellet). Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie très sincèrement les personnes qui ont accompagné notre mère tout au long de ses dernières années de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à " Collaboration Santé Internationale ", 1001, chemin de la Canardière, Québec (Québec), G1J 5G5, téléphone : 418-522-6065. Des formulaires seront disponibles sur place.