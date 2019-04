TREMBLAY, Ghislaine Gagnon



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 avril 2019, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédée dame Ghislaine Gagnon, épouse de monsieur Jean-Louis Tremblay. Elle était la fille de feu Charles Gagnon et feu Corinne Tremblay. Elle demeurait à Québec.de 10 h à 11 h.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Baie St-Paul. Elle laisse dans le deuil son fils Sylvain, sa sœur Annette, ses belles-sœurs de la famille Tremblay, Germaine et Louisette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines.