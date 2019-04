En séries avec les Blue Jackets, Matt Duchene augmente sa valeur sur le marché des joueurs autonomes

Peu importe la suite pour Matt Duchene et les Blue Jackets de Columbus, on peut conclure que l’attaquant de 28 ans s’est déjà enrichi de plusieurs millions de dollars en contribuant au balayage du Lightning de Tampa Bay au premier tour des séries éliminatoires.

Admissible au statut de joueur autonome le 1er juillet prochain, Duchene a été le meilleur pointeur des Jackets dans la série contre le Lightning. Il a récolté sept points, dont quatre buts, en quatre rencontres. L’Ontarien a notamment contribué en supériorité numérique avec un but et une mention d’aide.

«Tu dois avoir un bon jeu de puissance durant les séries, a tranché Duchene, sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Je ne crois pas qu’il y ait une équipe ayant remporté la coupe Stanley qui a déjà été faible en avantage numérique.»

Durant la récente saison régulière, Duchene a été limité à 14 points sur le jeu de puissance en 73 matchs disputés avec les Sénateurs d’Ottawa et les Blue Jackets. C’est 34 points de moins que Nikita Kucherov, du Lightning, dans de pareilles circonstances. Toutefois, en séries, Duchene et les Blue Jackets ont éclipsé Kucherov et le Lightning.

Columbus a terminé la série avec cinq buts en 10 opportunités, tandis que Tampa Bay a marqué une seule fois en six occasions, étant 0 en 5 à domicile.

Première fois en deuxième ronde

Pour Duchene, cette facette l’a aidé à atteindre le deuxième tour éliminatoire pour la première fois de sa carrière. À sa campagne initiale, en 2009-2010 avec l’Avalanche du Colorado, il avait perdu en première ronde face aux Sharks de San Jose. Puis, lors des séries de 2014, Duchene avait pris part à seulement deux rencontres de l’Avalanche dans une défaite en sept parties au premier tour contre le Wild du Minnesota. En huit matchs éliminatoires avant d’affronter le Lightning, l’attaquant avait néanmoins récolté six points.

S’il n’en tient qu’au directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekalainen, Duchene aura encore de nombreux matchs éliminatoires à disputer en 2019.

«J’aimerais qu’on gagne quatre rondes, a-t-il affirmé, visant ainsi rien de moins que la conquête de la coupe Stanley. C’est le but. C’est la seule raison pour laquelle chacune des 31 équipes se trouve dans la ligue. Je ne crois pas que personne va lever les bras après une victoire au premier tour éliminatoire. Une victoire en première ronde, ce n’est pas le but visé.»

Pour Duchene, plus la route en séries sera longue pour les Blue Jackets, plus son prochain contrat risque d’être payant. Que ce soit à Columbus ou ailleurs.