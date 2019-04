MERCIER, Thérèse



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 13 avril 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Thérèse Mercier, épouse de feu monsieur Rosario Fournier. Native de Ste-Agathe-de-Lotbinière, elle demeurait à St-Agapit. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Roland Daigle), Gaétane (Kazimir Olechnowicz), Doris, Hélène (Pierre Houde), Marie-Claude, Bernard (France Côté), Claudine, Clément, Richard, Lina (Pierre Pouliot), feu Simon, Annie, Isabelle et ses petits-enfants : Benjamin Beauregard, Yann Fournier, Maureen et Vanessa Mathieu, Marc et Audréann Fournier, Laurie Nantel, Cherryl Fournier, Sébastien Fournier, Carl Châteauvert et leur conjoint(e); ses 8 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Adrienne Mercier (feu Normand Martineau), feu Aurore (Jean-Marie Martineau, Napoléon (Juliette Giguère),Annette (Maurice Trépanier ),Lucienne (Philippe Turcotte), Henri-Georges (Noëlla Bédard), Rolande, feu Jean-Louis, feu Jean-Marie, Joseph-Omer (Béatrice Manninghan); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Janette (feu Lucien Sylvain), feu Héléna (feu Gérard Bergeron), feu Marcel, Lucette (Wilfrid Normand), Madeleine (feu Lucien Carrier), Lucien (Louisana Côté), Magella; plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. Un merci tout spécial au personnel du Centre Paul-Gilbert pour les bons soins reçus. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec Qc G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.