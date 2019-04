MARCEAU, Liliane Rémillard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 12 avril 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Liliane Marceau, épouse de feu monsieur Claude Rémillard. Née à St-Grégoire de Montmorency, le 19 novembre 1933, elle était la fille de feu dame Marie-Laure Parent et de feu monsieur Henri Marceau. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 15 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame Marceau laisse dans le deuil ses filles: Line et Chantale (Alain Laberge); sa petite-fille Dorothée (Nicolas); ses sœurs: Jacqueline et Claire; tous les membres de la famille Rémillard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la soeur de: Raymond, Jacques, Jean-Paul, Thérèse, Aline, Madeleine, Adrienne et Marguerite, tous décédés. La famille remercie tout le personnel de la Résidence des Franciscains et des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Enfant-Jésus). Tél. : 418-525-4385 www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec. Les funérailles sont sous la direction de