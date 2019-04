Fleetwood Mac au Centre Vidéotron en octobre

De la visite rare se pointera au Centre Vidéotron le 30 octobre : le légendaire groupe britannique Fleetwood Mac.

La ville de Québec a été ajoutée à une séquence de concerts dans quatre villes canadiennes et deux américaines qui devaient se tenir la semaine dernière, mais ont finalement été reportés à l’automne parce que la chanteuse Stevie Nicks est tombée malade.

Selon nos recherches, il s’agirait d’une toute première visite dans la capitale pour le groupe à qui l’on doit l’un des albums phares des années 1970, Rumours.

À l’exception de Lindsay Buckingham, qui a levé les voiles en avril 2018 pour cause de mésentente artistique, tous les membres de la formation la plus célébrée de Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, Nicks, John et Christine McVie, sont toujours en action.

Ils ont été rejoints, l’an dernier, par Mike Campbell, anciennement guitariste au sein de Tom Petty and the Heartbreakers, et Neil Finn, de Crowded House.

Les billets pour le concert au Centre Vidéotron seront mis en vente le 26 avril, à compter de 10 h.