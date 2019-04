Pluie et inondations : la Sécurité publique en «état d’alerte», Montréal en mode intervention

QUÉBEC – En raison de la pluie annoncée un peu partout au Québec au cours des 48 prochaines heures, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a indiqué être en «état d’alerte» quant aux inondations qui pourraient survenir.

«Nous sommes aux aguets, à l’affût de ce qui se produira pour les jours à venir», a indiqué Mme Guilbault, précisant que son ministère était en «état d’alerte»

«Il y a déjà plusieurs endroits au Québec où la situation est sous surveillance aiguë, a-t-elle également indiqué. Notre gouvernement est prêt à intervenir où que ce soit, dans toute éventualité qui pourrait se présenter.»

La ministre de la Sécurité publique demande d’ailleurs aux citoyens de ne «pas prendre de risques inutiles» et de suivre les consignes transmises par les autorités.

«Si les autorités vous demandent de quitter votre résidence, je vous demande de collaborer», a-t-elle indiqué.

Mme Guilbault a indiqué que les régions de Montréal, de la Montérégie, et de Chaudière-Appalaches étaient notamment sous surveillance, et que des «mesures préventives» étaient appliquées pour tenter d’éviter le pire.

Montréal en mode intervention

À Montréal, la Ville vient de passer en mode intervention pour les inondations.

«Dans les derniers jours on était en mode veille au niveau des inondations et là on vient de passer en mode intervention, a déclaré la mairesse Valérie Plante. La Ville ne fait pas d'évacuations pour le moment.»

Plusieurs zones affectées sont les mêmes que celles inondées en 2017, comme le long de la rivière des Prairies.

- Avec Elsa Iskander