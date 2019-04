Intelligence artificielle: will.i.am invité à C2 Montréal

L’artiste et homme d’affaires will.i.am viendra parler d’intelligence artificielle à Montréal en mai. Le chanteur des Black Eyed Peas sera l’un des invités de la huitième édition de la conférence C2 Montréal qui se tiendra en mai.

Passionné par la technologie, will.i.am s’intéressera à l’autonomisation et soulignera l’importance de l’intelligence artificielle à notre époque. Il est le PDG et cofondateur de i.am+, une compagnie basée à Hollywood qui développe les possibilités liées aux appareils intelligents et aux applications, tout en se servant de la musique pour parvenir à des résultats.

L’événement C2 Montréal aura lieu du 22 au 24 mai. Parmi les conférenciers ayant déjà confirmé leur présence, on note l’acclamé réalisateur américain, Spike Lee, et le pionnier québécois Guy Laliberté.

Coach de la version britannique du concours télévisé The Voice depuis ses débuts en 2012, will.i.am travaille actuellement à des chansons avec NXTGEN et Emmanuel Smith, certains de ses nouveaux protégés découverts sur le plateau de l’émission.