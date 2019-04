Un ex-dirigeant de l’aéroport de Calgary remplacera Gaëtan Gagné à la tête de l'aéroport de Québec

Le président et chef de la direction de l’aéroport de Québec, Gaëtan Gagné, profitera vraisemblablement de la tenue de l’Assemblée publique annuelle, ce jeudi, pour annoncer l’identité de son successeur, un ex-dirigeant de l'aéroport de Calgary.

Selon ce qu’a appris Le Journal de deux sources crédibles, il s’agit de Stephan Poirier, qui travaille actuellement dans le secteur de l’aérospatiale pour le géant mondial Honeywell à Calgary. M. Poirier a occupé un poste de direction à l’aéroport de Calgary pendant 16 ans, de 2000 à 2016.

Le comité de sélection et le conseil d’administration de YQB ont jeté leur dévolu sur sa candidature, au terme d’un long processus de recrutement.

Parfaitement bilingue, M. Poirier a également travaillé au Québec dans les années 90 au sein de la direction d’Aéroports de Montréal mais aussi à la Société générale de financement et chez Bax Global, peut-on apprendre en consultant son profil LinkedIn.

M. Poirier ne sera toutefois pas présent à Québec, aujourd’hui, nous indiquent nos sources.

Depuis des semaines, le nom de l’actuel vice-président à l’Exploitation de YQB, Serge St-Laurent, alimentait aussi la machine à rumeurs. Le CA de l'aéroport aura finalement décidé de recruter à l'externe.

L’assemblée publique annuelle aura lieu à 11h, jeudi matin. Gaëtan Gagné sera accompagné du nouveau président du conseil d’administration de l’Aéroport international Jean-Lesage, Jean-Claude Labbé, et du président sortant André Fortin. En plus de confirmer la nomination du nouveau PDG, ils dévoileront le rapport annuel 2018, les états financiers et le rapport des vérificateurs pour l’exercice se terminant le 31 décembre.

Bisbille dans les derniers mois

Les derniers mois ont été marqués par la controverse et un bras de fer médiatisé entre la haute direction de l’aéroport et la Ville de Québec à la suite, notamment, de virulentes critiques du maire Régis Labeaume sur la gouvernance de YQB.

La direction de l’aéroport a contesté les conclusions du rapport du Comité de travail sur l’accessibilité aérienne – créé par la Ville – et a même tenté d’empêcher sa diffusion avec l’envoi de 26 mises en demeure aux gens qui ont participé de près ou de loin à sa rédaction. Les membres du comité, provenant de la communauté d’affaires et du milieu touristique, avaient demandé l’intervention du ministre fédéral des Transports.

Le processus de nomination du nouveau pdg de l’aéroport, a également fait l’objet de nombreuses tractations.