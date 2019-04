Les Blue Jays s'amusent au Target Field

Randal Grichuk, Justin Smoak et Teoscar Hernandez ont chacun frappé un circuit dans une victoire de 7 à 4 des Blue Jays de Toronto face aux Twins du Minnesota, jeudi après-midi, au Target Field.

En remportant ce match, les Jays ont enlevé les honneurs de cette série de quatre parties avec un troisième gain. Après 20 rencontres, la formation torontoise présente par ailleurs un dossier de 8-12 depuis le début de la saison.

Grichuk a claqué une longue balle en solo, en première manche, tandis que Smoak a réussi un circuit de deux points en quatrième contre le lanceur partant des Twins Michael Pineda (2-1). L’ancien artilleur des Yankees de New York n’a pas connu sa meilleure journée, quittant le monticule après avoir alloué six points, tous mérités, en trois manches et deux tiers.

Hernandez a pour sa part frappé son circuit en solo aux dépens du releveur Tyler Duffey en huitième manche. Eric Sogard s’est aussi signalé pour les Blue Jays avec un double de trois points durant cette rencontre.

Dans la défaite, Eddie Rosario a frappé deux longues balles en solo, dont l’une contre le partant Clay Buchholz. Ce dernier a permis trois points en quatre manches et deux tiers. La victoire a été accordée à Joe Biagini (1-1), parfait sur la butte en fin de huitième manche. Ken Giles a pour sa part réalisé son sixième sauvetage de la saison.

Prolongation de contrat pour Khris Davis

À l’extérieur du terrain, les Athletics d’Oakland ont frappé un grand coup en offrant une prolongation de contrat de deux saisons au puissant Khris Davis.

L’entente serait d’une valeur totale de 33,5 millions $, selon le réseau ESPN.

Davis, 31 ans, mène le baseball majeur avec 10 circuits en 20 rencontres depuis le début de la campagne. Il avait également terminé au sommet en 2018 avec un total de 48 longues balles.