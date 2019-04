Les Flames s’en remettront-ils?

Premiers au classement de l’Association de l’Ouest en saison régulière, les Flames de Calgary sont à une seule défaite de subir le même sort que les champions de l’Est, le Lightning de Tampa Bay, et de se retrouver en vacances.

La formation albertaine était bien placée pour créer l’impasse 2 à 2 dans sa série de premier tour contre l’Avalanche du Colorado, mercredi. Avec une avance de 2 à 0 en troisième période, elle semblait en contrôle, mais Mikko Rantanen et ses coéquipiers sont passés à la vitesse grand V.

Après que J.T. Compher eut réduit l’écart au milieu de l’engagement, Rantanen a capitalisé sur un avantage numérique avec moins de trois minutes à écouler en temps réglementaire. Il a ensuite réglé le cas des Flames en prolongation en décochant un tir sur réception sur une passe de Carl Soderberg, de sorte que le Colorado occupe le siège du conducteur dans cette série qui se poursuivra vendredi à Calgary.

«Nous devons revenir à la maison et disputer notre meilleur match. C’est ce qu’il faut faire: gagner une rencontre et continuer à partir de là», a déclaré l’entraîneur-chef du club de l’Ouest canadien, Bill Peters, au site NHL.com. «J’ai aimé plusieurs choses que nous avons faites. Notre gardien a été encore très bon. Il y a quelques séquences où nous aurions pu changer le cours des événements. À 2 à 1, on aurait pu envoyer des rondelles dans le filet adverse, mais nous n’en avons pas été capables.»

Efforts vains

D’ailleurs, l’objet de compliments de l’instructeur, le vétéran gardien, Mike Smith, n’a pas à rougir de ses performances. Au cours des deux dernières parties, il a stoppé 99 tirs.

«Tout est une question de victoires. Je ne suis qu’un élément du groupe. C’est bien de connaître des succès individuels, mais lorsque l’équipe n’obtient pas les résultats escomptés, le reste n’a pas d’importance», a dit Smith. «Vous devez faire plus. Ce genre de défaite fait mal, surtout quand vous détenez l’avance avec 10 minutes au cadran.»

Néanmoins, ses coéquipiers n’abandonneront pas et veulent tout faire pour combler le retard.

«Nous n’avons rien à perdre maintenant. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de gens qui croient en nos chances, mais je sais que nous pouvons y arriver. Nous avons affronté beaucoup d’adversité cette année et s’il y a un seul groupe de joueurs pouvant revenir, c’est bien celui-là», a émis l’attaquant Mikael Backlund.

Les Flames, qui tirent de l’arrière 3-1 dans la série, recevront la visite de l’Avalanche, vendredi soir, à Calgary.